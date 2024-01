Polemica per la mossa di Spoelstra: prima divorzia, poi rinnova con Miami per pagare meno alimenti

Erik Spoelstra ha recentemente rinnovato il suo contratto con i Miami Heat.

Il nuovo contratto, della durata di otto anni, frutterà al coach circa 120 milioni di dollari. Spoelstra sarà così uno degli allenatori più pagati dello sport americano e del mondo intero. Negli Stati Uniti sta facendo molto discutere la tempistica di questo rinnovo, arrivato pochi giorni dopo un’altra ufficialità, quella del divorzio del tecnico di Evanston.

Spoelstra, infatti, per oltre 7 anni è stato sposato con Nikki Sapp, ex cheerleader proprio dei Miami Heat. I documenti per la rottura del matrimonio sono stati redatti in base al vecchio contratto del coach che in questo modo pagherà alla ex moglie un assegno di mantenimento molto più basso di quello che avrebbe dovuto sborsare se il divorzio fosse avvenuto qualche giorno più tardi.

Una mossa che la stampa americana ha duramente criticato, attirando attacchi sui social per lo stesso Spoelstra. Ma il popolo del web se la prende anche con la signora Nikki, ritenuta dai più molto ingenua per aver accettato queste tempistiche. Lei si è difesa dicendo di non essersi sposata per soldi e dichiarandosi per nulla interessata alla somma che in qualche modo ha “perso”.