Polonara-Virtus Bologna: “Non la chiamerei proprio un’offerta…”

Intervistato da Il Messaggero, Achille Polonara ha raccontato emozioni, motivazioni e retroscena della firma con la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, oltre a fare il punto sulle sue condizioni di salute e sull’uscita dalla Virtus Bologna.

L’addio alla Virtus Bologna

Polonara ha anche spiegato perché non ha proseguito con la Virtus Bologna:

«La Virtus mi aveva proposto di fare questo lavoro di scouting, che non c’entra assolutamente niente con il campo. In realtà c’era solo un accordo verbale, quindi non la chiamerei una proposta ufficiale. Mi hanno chiesto se ero disposto a fare questo tipo di lavoro, ma penso di essere ancora un giocatore e vorrei esserlo a Sassari».

Polonara e Sassari, una nuova sfida

Il ritorno in Sardegna rappresenta per Polonara una sfida e una promessa: continuare a essere protagonista sul parquet, nonostante le difficoltà vissute negli ultimi mesi. I tifosi della Dinamo sono pronti ad accoglierlo come un simbolo, in attesa del suo pieno rientro.

Achille Polonara e la Dinamo Sassari: una storia di basket, affetto e resilienza che è pronta a scrivere nuove pagine. Speriamo di poterlo vedere presto in campo, magari già in questa stagione.

