Polveri bagnate per Milano, al Forum passa la Stella Rossa

L’Olimpia Milano non riesce a dare continuità di risultati in Europa e, dopo due vittorie, si ferma in casa contro la Stella Rossa. I serbi sono corsari al forum 62-76, grazie a 22 punti di Giedraitis e ad un primo tempo controllato. Milano, ancora senza Rodney McGruder rimasto a guardare i suoi nuovi compagni, ha tirato solo 6/22 da tre punti trovando ancora risposte positive da Giordano Bortolani (14 punti e top scorer dell’Olimpia).

Il primo tempo non è stato sicuramente di bel basket, con la Stella Rossa a condurre grazie all’ex Nemanja Nedovic, autore di 8 dei primi 12 punti dei serbi. Con due triple di Giedraitis gli ospiti hanno toccato il 15-23 con cui si è concluso il primo periodo, mentre nel secondo hanno allungato anche a +18: 31-47 il risultato all’intervallo. Un parziale di 9-0 firmato da Melli e Poythress a inizio terzo quarto ha riportato Milano in partita, fino al -7, ma la Stella Rossa ha risposto con un 2-10 per il nuovo +15. Inutili gli sforzi dei ragazzi di Ettore Messina perché Teodosic prima e Giedraitis poi hanno respinto qualsiasi tentativo di rimonta, consegnando alla squadra serba un successo tutto sommato agile.

C’era grande attesa per Shabazz Napier, ex della partita dal dente avvelenato, ma l’americano ha chiuso con soli 6 punti e 2/10 dal campo.

Milano: Poythress 12, Bortolani 14, Tonut 5, Melli 5, Napier 6, Kamagate NE, Ricci, Flaccadori 4, Hall 6, Caruso NE, Hines 6, Voigtmann 4.

Stella Rossa: Teodosic 9, Hanga 7, Davidovac 3, Mitrovic 6, Lazic, Tobey, Bolomboy 14, Ilic, Nedovic 8, Giedraitis 22, Gillespie 2, Dos Santos 5.

Foto: Olimpia Milano