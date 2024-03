Popovich conferma: Wembanyama e gli Spurs giocheranno in Francia

Victor Wembanyama è il principale candidato per il titolo di Rookie dell’anno, con cifre da capogiro già al suo primo anno: 20.8 punti, 10.4 rimbalzi, 3.5 assist e 3.5 stoppate a partita ed un ruolo consolidato da go to guy nella squadra allenata da Gregg Popovich, che è in pieno rebuilding e che attualmente ha il terzo peggior record della NBA (15-53).

È notizia di qualche ora fa che Victor Wembanyama tornerà con molta probabilità a giocare in quella Parigi che è stata la sua casa cestistica nella stagione 2022/23, nella quale ha vestito la maglia del Metropolitans 92: l’NBA ha già organizzato 3 partite di regular season nella capitale francese, nel 2020, 2023 e 2024 e punta a ripetere l’esperienza anche nel 2025, dove indiscrezioni lasciano trapelare che siano proprio i San Antonio Spurs i protagonisti, insieme agli Indiana Pacers.

Lo stesso coach degli Spurs, Gregg Popovich, ha confermato le voci, rispondendo con un perentorio “Ci andremo” alla precisa domanda di un giornalista.

