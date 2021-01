Popovich si sente “imbarazzato” per l’invasione del Campidoglio degli Stati Uniti e per il comportamento della polizia

Gregg Popovich è sempre stato molto schietto sulle questioni sociali e politiche da quando è capo allenatore, e oggi non ha fatto eccezione.

Prima della partita contro i Los Angeles Lakers, l’allenatore degli Spurs ha avuto la sua prima opportunità di parlare dell’invasione del Campidoglio e non si è tirato indietro.

“Penso di essere imbarazzato come persona bianca per ciò che è accaduto. Non avrei mai pensato di vedere una cosa del genere, con i miei occhi, in tempo reale”.

Molti in tutto il Paese hanno confrontato quanto accaduto ieri e la risposta di varie autorità su come sono state gestite le proteste del movimento Black Lives Matter e di altri gruppi. Molti l’hanno analizzato come un’ulteriore prova del privilegio dei bianchi e del razzismo sistemico che ancora attanaglia il Paese.

Fonte: ESPN

