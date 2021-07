Porte girevoli alla Virtus Bologna: fuori Ricci, in arrivo Kevin Hervey

Così come per l’Olimpia Milano, porte girevoli anche in casa Virtus Bologna nel reparto lunghi. Praticamente ufficiale, visto il messaggio su Instagram, l’addio del capitano Giampaolo Ricci proprio in direzione Milano, in arrivo c’è ora Kevin Hervey. Il lungo americano sembrava diretto al Panathinaikos dopo un primo interessamento delle V Nere, che ora sono tornate forti sul giocatore. L’ufficialità dell’accordo tra la Virtus Bologna e Hervey dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Secondo quanto riportato da Superbasket, Hervey firmerà con la Virtus Bologna un accordo pluriennale. Si tratta del secondo rinforzo nel reparto lunghi bianconero dopo il rinnovo di Vince Hunter, per ora sospeso in via cautelare dall’anti-doping. Hervey è reduce da una stagione al Lokomotiv Kuban con 12.6 punti e 6.9 rimbalzi di media in EuroCup.