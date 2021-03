Portland Trail Blazers, le date di rientro per gli infortunati CJ McCollum e Jusuf Nurkic

I Portland Trail Blazers sono stati falcidiati dagli infortuni in questa prima parte di stagione regolare: hanno perso a lungo sia CJ McCollum che Jusuf Nurkic, i due migliori giocatori della franchigia dopo Lillard, Zach Collins ha già concluso la stagione e anche Derrick Jones Jr ha saltato diverse partite.

Per Portland però arrivano buone notizie sul fronte McCollum-Nurkic. La guardia farà il suo ritorno in campo domani nella partita contro New Orleans, ci sarà invece da aspettare ancora un po’, ma non molto, per rivedere anche il centro bosniaco: si parla di un ritorno in campo tra un paio di settimane. Nonostante i tanti infortuni, i Blazers sono riusciti a rimanere sesti nella Western Conference con un record di 22-16.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.