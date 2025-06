Porto Rico, mano pesante del Giudice Sportivo su DeMarcus Cousins

Arrivano le decisioni della giustizia sportiva dopo la follia di DeMarcus Cousins nel campionato di Porto Rico.

Boogie si era reso protagonista di un gestaccio nei confronti di uno spettatore con il quale era quasi venuto alle mani. Poi aveva nuovamente cercato il contatto con il pubblico dei Vaqueros de Bayamon (squadra di Danilo Gallinari) che gli aveva lanciato addosso di tutto.

Il Giudice Sportivo ha stabilito una sospensione fino al termine della stagione per il centro dei Mets de Guaynabo. Campionato finito, dunque, per l’ex stella NBA che dovrà pagare anche una multa di quasi 5mila dollari, ai quali se ne potranno aggiungere altrettanti in un secondo momento.

Esclusione dal palazzetto anche per il tifoso che lo aveva provocato a bordo campo e per quelli, finora identificati, che si sono resi protagonisti del lancio di oggetti. Le indagini però vanno avanti per scovare gli altri supporters scalmanati: anche per loro arriverebbe un provvedimento analogo, qualora dovessero essere individuati.