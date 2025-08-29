Porzingis salva la Lattonia nel derby baltico contro l’Estonia

Dopo la sconfitta di due giorni fa contro la Turchia, alla Lettonia servava una vittoria sull’Estonia per evitare spiacevoli situazioni in ottica qualificazione. Il derby baltico disputato a Riga alla fine ha sorriso alla squadra allenata da Luca Banchi, vittoriosa non senza fatica e grazie a Kristaps Porzingis, autore di 26 punti con 7 rimbalzi (e anche 7 palle perse).

Il giocatore degli Atlanta Hawks ha segnato i primi 6 punti della partita della Lettonia in un primo quarto in cui però a condurre è l’Estonia, solida con due ex conoscenze del campionato: Drell e Vene. Gli estoni arrivano al 10′ avanti 21-17 e aprono il secondo periodo con un break di 8-0 per il +12: la Lettonia riesce a rientrare grazie al solito Porzingis e a Davis Bertans, un canestro di Joesaar manda le squadre alla pausa lunga sul 42-38. Nel terzo quarto il copione non cambia: partenza 10-3 per l’Estonia, Lettonia ancora in difficoltà ma riportata a contatto dal duo Zagars-Smits, con parziale di 0-9 per chiudere la frazione e ritrovare il vantaggio poco prima della sirena, 61-63. Il quarto quarto è molto legnoso: le due squadre segnano poco, 18 punti totali (9 a testa). Porzingis sale in cattedra segnando 8 dei 9 punti lettoni, mantenendo i suoi avanti di poco ma quanto basta per resistere alle ultime triple estoni. Zoriks segna il libero per mettere due possessi tra le due formazioni a 8” dalla fine, l’assalto disperato dell’Estonia si spegne sul ferro e Drell può solo segnare il -2 sulla sirena per il 70-72.

Estonia: Konontsuk 13, Tass 13, Kullamae 12.

Lettonia: Porzingis 26, Lomazs 9, Zagars 8.

Foto: FIBA