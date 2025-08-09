Porzings e la Lettonia non fermano l’Italia: a Trieste è ancora vittoria azzurra!

ITALIA – LETTONIA 91-75

(27-25; 19-18; 23-20; 25-12)

Al PalaTrieste la nostra Nazionale affrontava in un’amichevole di lusso, in vista di EuroBasket 2025, la Lettonia di Kristap Porzingis e del nostro Luca Bianchi. Alla fine a spuntarla sono proprio i nostri azzurri, che grazie ad una bella prestazione corale e a suon di triple portano a casa l’incontro.

Partono bene i nostri azzurri con un 7-0 di parziale firmato da Melli e Fontecchio, che sblocca subito la partita. Italia ancora in controllo con Pajola, ma poi la Lettonia reagisce con Bertans e Lomazs per il 12-6 che accorcia le distanze. Quando si mette in proprio anche Porzingis i baltici riescono anche a ribaltare il match e si portano a più 5 a metà quarto. Tocca allora a Fontecchio e Spissu impattare la partita sul 17 pari. Zoriks e compagni cercano di nuovo l’allungo ma Ricci decide di fare tutto da solo e a fine periodo gli azzurri conducono 27-25. Spagnolo e Ricci aprono subito le danze nel secondo quarto e l’Italia torna avanti 35-25. Porzingis e compagni però non ci stanno e tornano presto sotto, riducendo il distacco a -1. I nostri, invece, sembrano storditi, così tocca a Fontecchio risvegliare gli animi azzurri, ma la Lettonia rimette la testa avanti con Zagars. Procida risponde presente e ora il match si fa più combattuto: il botta e risposta è continuo tra le due compagini e il risultato in bilico. Solo nel finale del primo tempo Fontecchio e compagni allungano il vantaggio, così il primo tempo termina 46-43.

Al rientro in campo Porzingis spara subito la tripla del pareggio. Gli azzurri ci provano, ma hanno le polveri bagnate, così Klips e compagni ne approfittano per allungare a +7. Melli e Fontecchio decidono allora di suonare la carica e l’Italia torna avanti 57-53 a metà periodo. Lomaz ci prova, ma ancora Ricci da tre allunga a più 5 il vantaggio azzurrro. Kurucs e la Lettonia però sono sempre in agguato e si riportano avanti, ma Ricci e Spissu rispondono presenti per il 69-63 che chiude il terzo quarto. Nell’ultimo periodo Ricci e Spagnolo mettono subito la freccia, i nostri insistono e allungano anche ad un +17, che sembra indirizzare definitivamente il match. La Lettonia ci prova ma Niang e compagni tengono botta e restano avanti 82-67. Nonostante la pressione dei baltici gli ultimi minuti sono ormai solo garbage time e servono solo per le mere statistiche. Finisce 91-75.

ITALIA: Spissu 11, Tonut 2, Melli 13, Fontecchio 21, Thompson NE. Ricci 16, Spagnolo 12, Procida 0, Niang 5, Diouf 2, Rossato NE, Severini NE, Akele 3, Pajola 3;

Coach: Gianmarco Pozzecco

LETTONIA: Kurucs, Mejeris 2, Porzingis 14, Bertans 13, Smits 10, Cavars NE, Lomazs 12, Grazulis 0, Laksa 0, Steinbergs 0, Skuja NE, Klips 0, Silins NE, Kurucs 3, Zagars 4, Zoriks 14;

Coach: Luca Banchi