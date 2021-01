Possibile commozione cerebrale, Donovan Mitchell fermato dalla NBA

Il protocollo sanitario della NBA ha imposto lo stop a Donovan Mitchell, infortunatosi nel corso del match vinto dagli Utah Jazz 108-94 contro i New York Knicks la scorsa notte.

Al termine della gara, chiusa solamente con 9 punti a referto, il giocatore ha accusato i tipici sintomi dell’emorragia cerebrale: spossatezza, vista annebbiata e leggera perdita di memoria. Nonostante non ci sia traccia di un forte colpo alla testa ricevuto da Mitchell durante la partita, la NBA ha comunque imposto lo stop alla giocatore per la gara di questa notte contro i Dallas Mavericks, anche perché si tratta di un back-to-back.

Nelle prossime ore la stella dei Jazz dovrebbe svolgere ulteriori accertamenti, con l’obiettivo di tornare in campo nella prossima sfida, ancora sul campo dei Mavs, sabato 30 Gennaio.

The Jazz say Donovan Mitchell is out tonight against Dallas after being placed in the NBA’s concussion protocol

— Marc Stein (@TheSteinLine) January 27, 2021