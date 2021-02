Possibile trade Raptors – Clippers con Kyle Lowry a Los Angeles

Potrebbe prendere corpo, nelle prossime settimane, una trade fra Los Angeles Clippers e Toronto Raptors.

Secondo Bleacher Report ci sarebbe una parte della dirigenza canadese che spingerebbe per mandare via Kyle Lowry, il quale percepisce oltre 30 milioni di dollari a stagione e sarà unrestricted free agent a fine campionato. Per questo motivo i canadesi potrebbero decidere di scambiarlo prima della dealine, ottenendo così qualcosa in cambio e affidando definitivamente le chiavi della squadra a Fred VanVleet.

La destinazione più appetibile per Lowry sembrano i Los Angeles Clippers che, dal canto loro, potrebbero mettere sul piatto la coppia composta da Lou Williams (8 milioni di stipendio annui ma impiego inferiore al passato e contratto in scadenza) e Patrick Beverley, che ha un accordo da 14 milioni valido anche per la prossima stagione. Al pacchetto potrebbe essere aggiunto anche Ivica Zubac, un valido elemento per rinforzare il reparto lunghi dei Raptors che in estate si è notevolmente indebolito.

Toronto si proverebbe sì di un giocatore esperto e ancora in grado di dare molto ma comunque vicino alla scadenza del contratto, ottenendo due elementi utili per le rotazioni oltre all’esperienza di Williams che potrebbe tranquillamente essere lasciato libero fra qualche mese. I Clippers, invece, prenderebbero una point guard di sicuro affidamento in contesti altamente competitivi, aggiungendo un altro tassello utile nella corsa al titolo.

Tutti ci guadagnerebbero, basterà per mandare in porto l’affare?

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.