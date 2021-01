Post Brindisi-Trento, Vitucci:”Era importante tornare alla vittoria dopo una settimana difficile. Ora dobbiamo rimanere concentrati e continuare ad aumentare l’intensita”

Il commento del coach biancoazzurro Frank Vitucci dopo la vittoria contro Trento:

“Una vittoria estremamente importante in una partita molto difficile e complicata. Abbiamo ritrovato protagonisti come Gaspardo e Visconti, oltre ai soliti noti, nei momenti chiave dell’incontro mostrando la nostra fame di vittoria.

I soli 29 punti concessi nella ripresa, a fronte dei 44 nella prima parte, sono stati di vitale importanza per rimanere a contatto. Oggi era fondamentale tornare alla vittoria, dopo un periodo in cui la stanchezza fisica e mentale si è fatta sentire. Le squadre ora giocano contro di noi con intensità e attenzione e dovremo essere capaci di assorbire questa nuova identità con orgoglio, umiltà e preparazione.

Ringrazio lo staff sanitario e in particolare il dott. Palaia preziosissimo con i suoi consigli di altissimo livello dettati dalla grande esperienza e professionalità. Ci ha permesso di sistemare una situazione complicata in settimana come quella di Thompson, brillantemente risolto grazie alla sua saggezza“.

Fonte:Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi