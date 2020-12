Post Cremona-Brindisi, Vitucci:”Concesso troppo, sconfitta meritata”

Queste le dichiarazioni di coach Vitucci dopo la sconfitta contro Cremona:

“Cremona ha vinto con merito una partita in cui abbiamo concesso 96 punti segnandone 94. Questa è senza dubbio la chiave della partita. Abbiamo concesso troppo, soprattutto nei duelli uno contro uno, lasciando troppa iniziativa ai nostri avversari. Il fallo tecnico a Harrison, nonostante non abbia detto nulla, lo ha mandato fuori giri in un momento clou innervosito da quel poco pubblico presente. Al di là di questo, dovevamo difendere in altro modo per portare a casa questa partita. Merito alla Vanoli per una vittoria meritata“.

Fonte: Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi