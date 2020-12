Post Milano-Brindisi, Vitucci:”Abbiamo reagito in un momento di grande difficoltà. Dedichiamo la vittoria a tutti i nostri tifosi”

Queste le dichiarazioni di Coach Frank Vitucci dopo la strepitosa vittoria della sua Happy Casa Brindisi al Forum:

”Una grande soddisfazione aver vinto a Milano in una partita in cui ci giocavamo il primo posto temporaneo in classifica. Partita eccezionale in cui abbiamo reagito a un momento di grande difficoltà nel secondo quarto dove l’Olimpia poteva scappare via. Abbiamo mostrato grande pazienza e determinazione e, grazie al contributo di tutti, siamo rientrati in partita custodendo poi nell’ultimo quarto faticosamente e gelosamente il vantaggio accumulato. Vittoria meritata: sono molto felice per tutti i ragazzi e il club. La dedichiamo alla città e regione intera che ci segue con grande passione pur non potendo sostenerci dal vivo durante le partite“.

Fonte:Ufficio stampa Happy Casa Brindisi