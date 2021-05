Post Trieste-Brindisi, Vitucci:”Vincere 3-0 un grande segnale. La semifinale è il giusto coronamento della stagione”

Sweep’ completato per la Happy Casa Brindisi che batte 3-0 la Pallacanestro Trieste espugnando in gara 3 l’Allianz Dome con il punteggio di 77-79.

Questo il commento di coach Frank Vitucci a fine partita:

“Una partita molto dura e difficile, probabilmente la prima vera da playoff rispetto alle altre due. Abbiamo fatto fatica, mostrando un po’ di sufficienza in alcune fasi di gioco non riuscendo a capitalizzare e aumentare il gap di vantaggio. Merito a Trieste che ha fatto un’ottima partita, merito ai miei ragazzi che hanno dimostrato consistenza mentale nei momenti importanti. Questo è un risultato che ci gratifica, abbiamo una spinta emozionale importante dalla città e i tifosi. Ci meritiamo di giocare la semifinale, dovevamo passare il primo turno per dare un senso alla stagione finora disputata e l’abbiamo fatto con un 3-0 dando un grande segnale. Complimenti a Trieste e coach Dalmasson per la stagione e l’accesso alle Final Eight e playoff scudetto in una piazza storica per la pallacanestro italiana”.

Fonte:Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi