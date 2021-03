Post Venezia-Milano, De Raffaele: “Partita di grande intensità difensiva”

Le parole di De Raffaele, coach della Reyer Venezia, al termine del match tra la sua squadra e l’Olimpia Milano. La partita si è conclusa con la vittoria di Venezia per 69-63, la termine di una sfida molto equilibrata.

Siamo molto contenti di questa vittoria. È ovvio che non siamo né migliori né più forti di Milano però il fatto di essere stati in grado di competere e sfoderare una grande prestazione difensiva ci dà grande fiducia per il finale di stagione e la post season. Bisogna essere onesti e siamo stati sicuramente bravi ad approfittare del momento “non al massimo” che sta vivendo Milano. Ma questo ovviamente non sminuisce la nostra vittoria. Credo che la grandezza della nostra partita stia nei 40’ di enorme intensità difensiva. Questa partita ci conferma che una buona condizione fisica ci permette di competere con tutte le avversarie, aldilà del risultato che ci interessa ma in un secondo momento. Abbiamo avuto il contributo di tutti, non sempre offensivamente ma anche sacrificandosi nella nostra metà campo, marcando giocatori di altissimo livello.