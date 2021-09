Potrebbe esserci l’ultima chance in NBA per Marc Gasol

La carriera NBA di Marc Gasol potrebbe non essere finita.

Dopo l’ultima stagione in calando con i Los Angeles Lakers, il lungo spagnolo sembrava deciso a tornare in patria.

Adesso però è spuntata una pista che potrebbe trattenerlo in NBA. Si tratta al momento solamente di una suggestione ma secondo The Athletic i Golden State Warriors starebbero pensando a lui per completare il roster.

Le doti di passatore di Gasol, in effetti, si sposerebbero alla perfezione con la capacità di tirare sugli scarichi di gente come Curry e Thompson.