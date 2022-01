Potrebbero esserci addirittura tre italiani al prossimo Draft NBA

Il Draft NBA 2022 potrebbe essere a forti tinte azzurre. Potrebbero essere ben tre i giocatori italiani selezionati, almeno stando all’ultimo Mock Draft di The Athletic.

Fra di essi spicca ovviamente Paolo Banchero. Secondo Sam Vecenie l’attuale lungo di Duke dovrebbe essere scelto con la terza chiamata, alle spalle di Jabari Smith e Chet Homlgren. Per molti altri insider, però, Banchero sarà la prima scelta assoluta.

Wisconsin guard Johnny Davis is the clear riser in the 2022 NBA Draft class, @Sam_Vecenie writes. “He’s a monster shot creator from all three levels … There’s just so much skill here.” Full Big Board: https://t.co/aoCJcu1AGx pic.twitter.com/bb6pTkDm4O — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) January 26, 2022

Nel prossimo Draft però potrebbe esserci spazio anche per altri due talenti italiano. Gabriele Procida, classe 2002, prodotto del settore giovanile di Cantù e quest’anno alla Fortitudo Bologna, potrebbe essere chiamato con la pick #46. Matteo Spagnolo (2003), playmaker di Brindisi, passato per la Stella Azzurra prima di approdare al Real Madrid e poi quest’anno in prestito a Cremona, potrebbe invece essere scelto con la 57.

Per entrambi comunque la chiamata difficilmente potrebbe coincidere con un contratto immediato. In ogni caso però potrebbero esserci delle franchigie interessate ad acquisire i diritti sulle loro prestazioni per monitorarli nel corso degli anni ed eventualmente chiamarli in seguito.

Da sottolineare che sarebbe la prima volta in cui più di un italiano viene scelto nello stesso Draft.