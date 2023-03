Powerade ha rimosso la pubblicità con Ja Morant

Ja Morant, per l’episodio con la pistola che gli sta costando diverse partite di sospensione, potrebbe perdere ben più di qualche milione di dollari. Innanzitutto, se non verrà inserito in un quintetto All-NBA, dovrà rinunciare a 38 milioni di dollari di bonus sul proprio contratto quinquennale. E poi anche il suo ruolo di nuovo volto di Powerade, la bevanda energetica di Coca-Cola, è a rischio.

Come riportato da Ad Age, Powerade attualmente ha rimosso le pubblicità sui social che avevano come protagonista Morant. Troppo elevato il danno di immagine per un brand in cerca di rilancio proprio in questi mesi. Il contratto tra la star dei Memphis Grizzlies e Powerade al momento non è a rischio, ma sicuramente è una situazione da monitorare.