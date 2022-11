Gianmarco Pozzecco è stato ospite martedì sera alla trasmissione Rai “Il circolo dei Mondiali” dove ha parlato, tra i tanti argomenti, anche di Cristiano Ronaldo.

L’attuale coach dell’Italbasket sappiamo non essere uno banale e non ha rinunciato al suo modo di fare scanzonato per commentare la rescrissione di Ronaldo con il Manchester United:

“A casa mia serve una donna delle pulizie, se Cristiano Ronaldo volesse venire… Prende 8 euro all’ora? Arrivo anche a 10, se pulisce come gioca, gliene do anche 12. Arrivo a 15 va bene dai!”.

Tornando serio, Pozzecco ha commentato questo finale di carriera particolare di Cristiano Ronaldo, affermando che non l’apprezza molto, avrebbe potute termine la sua avventura nel calcio che conta in un altro modo:

“Quando sei stato un giocatore come CR7, hai il dovere, per rispetto di quello che ha fatto lui nel mondo del calcio, di finire quando ancora è al top. Deve lasciare un ricordo di quello che abbiamo visto tutti in questi anni, questo senso di responsabilità di smettere quando sei ancora al top è fondamentale secondo me. Vederlo svernare non mi piace affatto”.

Ora Cristiano Ronaldo è senza una squadra e potrebbe finire o in qualche paradiso esotico oppure negli Stati Uniti d’America. Onestamente è difficile che un club europeo ci punti, anche se qualcuno in fila c’è…

