Pozzecco alla viglia degli Europei: “In pochi credono in noi e non hanno coraggio di dirlo”

Il commissario tecnico dell’Italbasket, Gianmarco Pozzecco, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 durante l’inaugurazione della Fan Zone per gli Europei in Piazza Duomo a Milano.

Queste le sue parole.

Togliamoci di dosso la pressione, è una cosa che fa parte del nostro mestiere e dobbiamo conviverci. Sarà un Europeo competitivo, è impossibile fare pronostici. Stamattina dicevo ai ragazzi che gli addetti ai lavori non sono fiducios nei nostri confronti ma non hanno coraggio di dirlo, a noi però interessa poco, io ho tantissima fiducia in loro. Sono stato catapultato alla guida di questa squadra a una settimana da una partita di qualificazione ai Mondiali. Per noi erano partite importanti, qualificarci per questa competizione sarebbe fondamentale e siamo riusciti a vincere tutte e tre le gare di questa estate, anche se durante l’ultima si è fatto male l’amico Gallinari. Questo gruppo sta bene insieme, il che non significa fare serata o andare a cena fuori, anche perché non abbiamo tempo. Fare gruppo significa rispettarsi, rispettare le gerarchie e tutto lo staff ma soprattutto avere ben chiaro l’obiettivo comune: divertirsi.