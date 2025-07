Pozzecco difende i giovani coach: “In Italia zero rispetto e stipendi bassi, normale vadano all’estero”

Gianmarco Pozzecco ha parlato del momento particolare che sta vivendo il mondo degli allenatori in Europa. Da una parte c’è una giovane generazione che avanza con diversi rappresentanti italiani, dall’altra i grandi “santoni” faticano sempre di più a ottenere risultati.

Il Poz però non ritiene che i coach più blasonati stiano perdendo colpi. Semplicemente è aumentato il livello medio, ci sono più squadre competitive e una maggiore distribuzione delle vittorie, come spiegato a Eurodevotion.

Ai miei una squadra davvero forte perdeva cinque o sei partite in un’intera stagione e spesso vincevamo coppe contro avversari modesti. Oggi, invece, anche i migliori come Messina, Laso, Itoudis e Obradovic devono fare i conti con sconfitte continue: il livello è altissimo ovunque. All’epoca era facile idolatrare allenatori che sembravano imbattibili, ora basta una sconfitta per essere messi in discussione. Instaurare delle dinastie o vincere quanto i quattro nominati poco fa ormai è quasi impossibile. E in Italia è ancora più difficile.

Poi un’amara considerazione sul ruolo dell’allenatore, specialmente in Italia.

Qui da noi la considerazione per gli allenatori è sceso ai minimi storici. C’è chi vince il premio di allenatore dell’anno e finisce in A2, come Brienza. Manca rispetto reciproco, pochi riconoscono davvero i meriti dei colleghi. A volte capita pure che l’allenatore guadagni meno del dodicesimo uomo e giustamente molti scelgono di andare all’estero appena posso.

Pozzecco poi ha spostato il focus su vari coach giovani (alcuni dei quali suoi collaboratori) che stanno facendo strada.