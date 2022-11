Gianmarco Pozzecco, ex assistant coach di Ettore Messina all’Olimpia Milano, stasera è al Forum per Milano-Real Madrid. Il commissario tecnico dell’Italbasket ha parlato di Paolo Banchero e Pozzecco non è molto rassicurante sull’ala degli Orlando Magic:

“Sono abituato a parlare con i giocatori da giocatore. Ora lo sto facendo da allenatore ma il mio modo di pormi è lo stesso. Cercherò di capire che personalità ha, che esigenza ha. Mi aspetto un ragazzo con grande entusiasmo, come ha dimostrato di averlo al College a Duke e ora in NBA. Sono certo che non farò fatica a relazionarmi con lui,” ha aggiunto il CT dell’Italbasket.“Però è anche vero che per uno come Banchero giocare in Nazionale è una cosa complicata. Noi lo aspettiamo. La Federazione è stata molto brava a capire che c’era la possibilità di farlo diventare italiano prima di tutti, andando a sentire i genitori quando era ancora un ragazzino. Dobbiamo vivere il sogno di vedere Banchero con la maglia della Nazionale”.

Sicuramente è più difficile per Banchero essere allenato da Pozzecco piuttosto di quanto lo possa essere per – per esempio – Danilo Gallinari. Però Luka Doncic o Nikola Jokic o Giannis Antetokounmpo ci giocano con la Nazionale. Perciò fattibile è fattibile. Baasta solo rendere questo sogno realtà.

