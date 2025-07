Pozzecco fa una previsione sulla Scaligera Verona e su Trainotti…

Un attestato di stima che vale oro, quello rilasciato dal CT dell’Italbasket, Gianmarco Pozzecco, alla Tezenis Verona e, in particolare, al suo direttore generale Salvatore Trainotti. Intervistato da L’Arena, Pozzecco non ha lesinato elogi, definendo Trainotti come “il dirigente numero uno in Italia in assoluto nel mondo della pallacanestro”.

Il rapporto speciale tra Pozzecco e Trainotti

Il legame tra il CT azzurro e Trainotti è profondo e radicato:

“Gli devo tanto perché qualche anno fa, insieme al presidente Petrucci, mi ha consegnato la guida della Nazionale. Già solo per questa scelta è normale che nutra affetto per Salvatore. Siamo due persone diverse, e questo ha fatto sì che all’inizio siano emerse delle difficoltà” – Pozzecco riconosce la superiorità intellettuale del dirigente scaligero: “La verità è che lui è molto più intelligente di me.”

Trainotti: una garanzia per il basket italiano e per Verona

L’elogio di Pozzecco non si limita al rapporto personale. Il CT riconosce a Trainotti una capacità manageriale straordinaria, tale da renderlo un punto di riferimento non solo nel basket. “In questo momento è il dirigente numero uno in Italia in assoluto nel mondo della pallacanestro. Ma, se facesse calcio, lo sarebbe anche lì. Ed è straordinario.”

Pozzecco ha inoltre espresso la sua gratitudine per l’enorme aiuto ricevuto da Trainotti e per il lavoro svolto nel settore delle squadre nazionali:

“Mi sono clamorosamente affezionato a lui perché mi ha dato una mano enorme. E non posso non riconoscere il fatto che ha portato avanti un lavoro straordinario su tutto quello che è il settore squadre nazionali.”

La presenza di Trainotti a Verona è vista da Pozzecco come una garanzia per il futuro del club gialloblù:

“Sono contento sia a Verona. Era normale che l’anno scorso non potesse fare il miracolo di ottenere un risultato [la promozione], ma la verità è che la sua capacità organizzativa unita alla sua conoscenza della pallacanestro è una garanzia.”

Pozzecco è fiducioso che Verona, sotto la guida di Trainotti, tornerà presto ai massimi livelli del basket italiano: “Prima o poi Verona tornerà in serie A. Ma in serie A con una società solida, una struttura solida, una organizzazione solida.”

Un’affermazione che sottolinea l’importanza di una gestione oculata e lungimirante, pilastri su cui la Tezenis Verona sta costruendo il suo futuro.