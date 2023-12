Pozzecco parla della possibile convocazione di Gallinari in Nazionale

Gianmarco Pozzecco sta continuando a seguire molto da vicino i giocatori italiani, nonostante sia da qualche settimana allenatore anche dell’Asvel Villerbaune.

Alla vigilia della sfida fra la sua squadra e l’Olimpia Milano, il Poz ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta. Fra gli argomenti trattati la grande stima per Ettore Messina e la possibile convocazione di Marco Belinelli per gli impegni estivi della Nazionale.

Gli Azzurri saranno impegnati a Porto Rico nella ricerca del pass per le Olimpiadi. Pozzecco ha parlato anche delle possibilità di vedere Danilo Gallinari in azzurro questa estate. Il ct ha ribadito: “Confermo che intendo chiamarlo”. Parole che da un lato lasciano ben sperare ma che dall’altro sottintendono anche una dose di incertezza sulla presenza del Gallo. Chiaramente la stagione NBA è ancora lunga e il talento azzurro dovrà valutare le risposte del suo ginocchio dopo un’intera stagione di inattività. Presto, dunque, per confidare nella sua presenza ma è chiaro che Pozzecco intende ancora mettere Gallinari al centro del gioco dell’Italbasket.

Foto: FIBA