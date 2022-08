Pozzecco: “Prego per Gallinari! Con lui potremmo vincere EuroBasket”

Gianmarco Pozzecco, head coach dell’Italbasket, ha commentato il bruttissimo infortunio occorso a Danilo Gallinari durante la gara con la Georgia che quasi certamente lo obbligherà a saltare l’EuroBasket che inizierà settimana prossima. Qui ai microfoni di Eleven Sports e in sala stampa:

“Spero e prego che non abbia nulla di grave. Ha fatto una partita mostruosa, stiamo parlando del giocatore più forte di tutti i tempi della pallacanestro italiana. Era ed è un onore allenarlo. Ed è una sofferenza che vive tutto il gruppo, straordinario, ragazzi estremamente sensibili che hanno grande rispetto per Gallo e della sua carriera. L’hanno vinta per lui. Io mi sono rotto il crociato a 23 anni e sono quelle ingiustizie sportive. In un momento come questo è un peccato, ma non per noi. Ma per la sofferenza che ho visto negli occhi del ragazzo a rendersi conto che può aver subito, e spero di essere pessimista e svegliarmi domani mattina con indicazioni dei medici diverse da quello che abbiamo visto da primo impatto visivo. Con Gallinari avremmo potuto vincere l’Europeo ma non sono triste perché eventualmente senza di lui faremo più fatica ma per lui, che meritava e merita di esserci”.

