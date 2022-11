Pozzecco racconta la sua esperienza nel calcio di provincia

Gianmarco Pozzecco ieri sera è stato ospite de Il Circolo dei Mondiali, la tramissione Rai per commentare gli avvenimenti della giornata nella Coppa del Mondo di calcio.

Il Poz ha spiegato innanzitutto il suo approccio con i giocatori, rispondendo scherzosamente alla conduttrice Sara Simeoni che gli ha detto: “Sei un allenatore diverso…”

Nel senso che sono un po’ s******? Ho giocato per tanti anni, non ho ancora l’aplomb tipico dell’allenatore, devo ancora maturare. Mi mantengo giovane, per me è più facile andare d’accordo con i ventenni che con i cinquantenni.

Poi Pozzecco ha raccontato della sua esperienza nel calcio di provincia.

Gioca attaccante in terza categoria. Una mattina, ancora prima dell’inizio della partita, un avversario si avvicina e mi dice: “Ragazzino, stai buono oggi”. E io risposi: “Ma non ho fatto nulla”. Allora lui: “Sì, forse sono io che sono un po’ nervoso, proprio stamattina sono uscito di galera”.

Forse è per quel motivo che poi il Poz ha deciso di dedicarsi al basket e di abbandonare in via definitiva il calcio. Anche se un’altra giornata come quella sarebbe stata super formativa per l’attuale commissario tecnico dell’Italia.

L’ex Milano e Sassari comunque ha fatto uno show incredibile alla Rai, con un plebiscito di commenti positivi su Twitter. In tantissimi hanno fatto i complimenti a chi ha deciso di ospitare il CT Azzurro perché ha alleggerito la trasmissione con il suo tono scanzonato e sempre pronto a scherzare su tutti i temi, anche quelli più “scabrosi”.

Leggi anche: Pozzecco a Cristiano Ronaldo: “Vieni a fare le pulizie a casa mia”

Foto: FIBA