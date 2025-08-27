Pozzecco scherza su come fermare Antetokounmpo: “Un mio amico è un ottimo cecchino”

Alla vigilia di EuroBasket 2025, uno dei temi più caldi è come fermare Giannis Antetokounmpo, il fuoriclasse della Grecia e stella NBA dei Milwaukee Bucks. L’argomento non poteva mancare nella conferenza stampa di Gianmarco Pozzecco, CT dell’Italbasket, che ha scelto di affrontarlo il tema Antetokounmpo con la sua solita ironia.

La battuta di Pozzecco: “Abbiamo un cecchino”

Con il sorriso, il coach azzurro ha detto:

“Probabilmente lo faremo nel primo quarto, così non giocherà nel secondo, terzo e quarto. Un mio amico è un ottimo cecchino, questa è l’unica opzione che abbiamo. Ne ho già parlato con il mio staff. Non ci sono altre soluzioni. Fermarlo è impossibile”.

Una battuta che ha strappato risate in sala stampa, ma che ha subito lasciato spazio a considerazioni più serie.

Il legame personale con Giannis

Pozzecco e Antetokounmpo hanno già regalato al basket europeo un momento virale con il loro famoso abbraccio a EuroBasket 2022. Il coach ha ricordato con affetto quell’episodio, raccontando anche un siparietto recente dopo l’amichevole giocata a Cipro:

“Alla fine della partita ci siamo incontrati a centrocampo, lui era pronto ad abbracciarmi ma io ho detto: ‘Scusa Giannis, non sono in forma’. Ci siamo messi a ridere. È un grande ragazzo”.

Italia-Grecia, la sfida che apre EuroBasket 2025

La partita d’esordio dell’Italia a EuroBasket 2025 contro la Grecia non sarà solo la sfida con uno dei giocatori più dominanti al mondo, ma anche un test di carattere per capire fin da subito le ambizioni degli Azzurri. Pozzecco lo sa bene: per fermare Giannis Antetokounmpo non c’è “un cecchino”, ma la forza del collettivo.

