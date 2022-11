Pozzecco spiega come proverà a convincere Banchero a giocare i Mondiali con l’Italia

Paolo Banchero tiene sulle spine tutti i tifosi di basket italiani, specialmente dopo le sue ultime dichiarazioni.

Fra qualche giorno il ct Gianmarco Pozzecco si recherà negli Stati Uniti per incontrarlo e convincerlo definitivamente a sposare la causa azzurra. In un intervento su Sky Sport il Poz ha spiegato anche come si comporterà con Banchero.

Siamo orgogliosi di esserci qualificati per il Mondiale. Sono felice perché a Dicembre andrò da Banchero proponendogli qualcosa di concreto. Proporgli un Europeo non era allettante per un giocatore di quel livello, il Mondiale con la possibilità di qualificarsi per le Olimpiadi è diverso, sono contento di presentarmi da lui con un risultato già raggiunto. Non preparo mai i discorsi pre-gara, mi affido all’istinto e all’empatia, non so che ragazzo sia Banchero. Ha talento, è focalizzato sul gioco, è molto intelligente e raramente chi è così in campo poi si rivela superficiale fuori. Quando lo vedrò, capirò che tipo di persona è, fondamentalmente dovrò convincerlo che con noi potrà vivere un’esperienza che lo arricchirà, lo divertirà e soprattutto divertirà noi.