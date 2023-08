Pozzecco su Petrucci: “Ecco perché è il dirigente numero 1 dello sport italiano! Saremmo rovinati se ci lasciasse…”

Gianmarco Pozzecco ha rilasciato una lunga intervista a i Flavio Vanetti de Il Corriere della Sera e ha parlato anche di Gianni Petrucci, Presidente della FIP, sempre contestatissimo dai tifosi azzurri:

“Sono d’accordo con Petrucci sul non volere più naturalizzati in Nazionale. Per me è il dirigente numero uno dello sport italiano. Saremo rovinati se ci dovesse lasciare dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. È la favoletta della volpe e dell’uva su Thompson e Banchero? Per i naturalizzati la Nazionale è un’opportunità. Ma quando lo diventa di meno, cambia tutto. Thompson, brava persona, non può poi avere lo stesso sentimento di Spissu, che rappresenta la Sardegna”.

Insomma, coach Pozzecco la pensa diametralmente all’opposto su Gianni Petrucci rispetto alla maggior parte dei tifosi italiani, leggendo quello che spesso si legge sui social. Naturalmente il Poz lo conosce intimamente, avendoci passato tantissimi giorni insieme e vivendolo a stretto contatto. Però, dal non volerlo vedere nemmeno dipinto, come spesso leggiamo sui social, all’essere il numero 1 tra i dirigenti sporti italiani, ce ne passa di acqua sotto i ponti. Naturalmente noi non ci possiamo sbilanciare né da una parte né dall’altra, entrambe hanno i loro motivi per pensarla in un senso o nell’altro.

