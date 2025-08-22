Pozzecco sulla firma di Polonara con la Dinamo: “Fatto ENORME, ci sono cose più importanti dei risultati”

Gianmarco Pozzecco ha commentato la notizia di giornata, ovvero la firma di Achille Polonara con la Dinamo Sassari, in seguito al KO di questa sera dell’Italbasket in amichevole contro la Grecia. Il CT dell’Italia si è ovviamente detto contentissimo del nuovo matrimonio tra Polonara e la Dinamo, visto che il futuro del giocatore, a causa della leucemia che sta combattendo, non era affatto scontato: c’era anche l’ipotesi ritiro.

“La firma di Polonara con Sassari è un fatto enorme. Anche io l’ho allenato alla Dinamo, congratulazioni alla squadra e al presidente per questa mossa. Ci concentriamo sempre così tanto sui risultati, ma ci sono cose più importanti. Achille è un ragazzo fantastico, ci manca molto e siamo al suo fianco. La gente della Sardegna sarà dalla sua parte” ha dichiarato il Poz.

Pozzecco aveva allenato Polonara a Sassari nella stagione 2018-19, vincendo insieme a lui la FIBA Europe Cup. Poi ovviamente il rapporto è cresciuto in azzurro, visto che il giocatore ha fatto stabilmente parte della Nazionale negli ultimi anni. In un’intervista di qualche settimana fa, Polonara aveva raccontato di ricevere messaggi dal CT quotidianamente e Pozzecco stesso aveva inserito simbolicamente il giocatore nella lista degli atleti “a disposizione” per la preparazione ad EuroBasket.