Pre Brindisi-Trieste, Vitucci:”Sarà difficile arrivare in fondo, ma vogliamo giocarcela”

Queste le parole di coach Frank Vitucci in vista della sfida di Coppa Italia contro Trieste:

“Essere qui presenti a una nuova edizione della Coppa Italia, tra le migliori otto, è un importante risultato di partenza. Ci siamo qualificati in anticipo quest’anno da secondi in classifica. Ci proveremo ovviamente anche se sarà molto difficile, il livello è alto ed equilibrato. Giocheremo di venerdì anche in questa occasione, unica pecca del format, in cui una finalista dovrà disputare tre partite in meno di 48 ore. Spero di recuperare i giocatori infortunati ma lo sapremo a ridosso della palla a due. Ce la giocheremo, su questo potete contarci“.

Fonte: Ufficio stampa Happy Casa Brindisi