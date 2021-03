Pre Venezia-Milano, Messina:”Gara difficile contro un avversario duro”

L’Olimpia affronta la gara di campionato numero 22 a Venezia (ore 17:30, diretta su Eurosport 2 ed Eurosport Player). E’ una grande classica del basket italiano recente, tra le due formazioni che hanno vinto gli ultimi quattro scudetti e le ultime due Coppe Italia. Nonostante la presenza costante al vertice, solo una volta si sono affrontate in una finale (Supercoppa 2017 a Forlì). Quest’anno si sono già incontrate tre volte, inclusa la semifinale di Supercoppa e Bologna e quella di Coppa Italia a Milano, con tre vittorie dell’Olimpia. La Reyer, che non è più impegnata nelle coppe europee, sta cercando le vittorie per finire tra le prime quattro. Attualmente ha le stesse vittorie di Sassari (13) ma due sconfitte in più. Nel girone di ritorno ha vinto cinque volte su sette, ma ha avuto anche una striscia di sette successi consecutivi con cui ha corretto la propria classifica.

Le parole del coach Ettore Messina

“E’ una partita che giochiamo contro un avversario che rispettiamo moltissimo, per l’organizzazione e la leadership sia societaria che dello staff tecnico, per il fatto che sono insieme da tanti anni e hanno sempre vinto molto. Per tutto questo, siamo coscienti di andare a giocare una gara che sarà molto difficile”.

Fonte: Ufficio Stampa Olimpia Milano

