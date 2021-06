Preolimpico basket Belgrado 2021, dove vedere l’Italia in tv e in streaming

Parte oggi, 1° Luglio, il Preolimpico dell’Italbasket, a caccia del pass per le Olimpiadi di Tokyo.

Il torneo, in realtà, è già iniziato per il Girone A con la Serbia che ha battuto prima la Repubblica Dominicana e poi le Filippine, con qualche patema più del previsto. I padroni di casa così hanno chiuso al primo posto, come da pronostico, mentre le altre due nazionali domani (ore 20:30) si sfideranno per il secondo posto.

Domani alle 16:30 scenderà in campo anche l’Italia che affronterà Porto Rico con entrambe le squadre già sicure della semifinale dopo il forfait del Senegal. La perdente sfiderà la Serbia in semifinale, la vincente sarà prima nel Gruppo B ed eviterà l’incrocio immediato con i padroni di casa.

L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva sia da Sky Sport sia dalla Rai e sarà visibile in streaming gratuitamente su Rai Play e su Now Tv previo abbonamento.

Su Sky al commento non ci sarà la coppia Tranquillo – Pessina, che ha accompagnato gli ultimi anni della Nazionale, visto che i due sono impegnati con la NBA. Al microfono si alterneranno Geri De Rosa e Francesco Bonfardeci, il commento tecnico sarà affidato a Marco Crespi e Matteo Soragna.

Sky ha già diramato il suo palinsesto.

Preolimpico Basket 2021 su Sky: le partite dell’Italbasket

Giovedì 1° luglio

Ore 16.30, Italia-Porto Rico, Sky Sport Uno in diretta con commento Geri De Rosa e Marco Crespi.

Sabato 3 luglio

Ore 13, Prima semifinale, Sky Sport Action in diretta con commento Geri De Rosa e Matteo Soragna.

Ore 16, Seconda semifinale, Sky Sport Arena in diretta con commento Francesco Bonfardeci e Marco Crespi.

Domenica 4 luglio

Ore 20.30, Finale, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena in diretta con commento Geri De Rosa e Matteo Soragna.

La Rai, invece, trasmetterà solamente le partite dell’Italia, a partire da quella di domani, su Rai Sport (canale 58).