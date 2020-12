Prepelic gela l’Efes, Valencia vince in rimonta sulla sirena

VALENCIA – EFES ISTANBUL 76-74

(19-23; 21-15; 14-22; 22-14)

Un canestro di Prepelic a 3″ dalla fine da a Valencia la super vittoria in volata contro l’Efes, al termine di una gara che ha vissuto di grande equilibrio per 20′ (40-38 all’intervallo), trovando una ripresa dove i turchi han provato a scappare fino al +8 di inizio quarto periodo, subendo poi la veemente reazione dei padroni di casa che passo dopo passo han rimontato fino ad ottenere il successo all’ultimo respiro. Micic e Anderson han guidato per gran parte del match per l’Efes, sopperendo a un Larkin un pelo più sottotono del solito, mentre per gli spagnoli la grande gara di Tobey (21 con 10/11 dal campo e 8 rimbalzi) aiutato da Williams e Prepelic ha permesso così la rimonta e la vittoria. Valencia che così sale a 8 vittorie, a un ipotetico meno 2 dalla vetta, mentre l’Efes resta ancorato a 7 vittorie e 6 sconfitte, confermando l’inizio titubante di stagione avuto finora.

VALENCIA: Tobey 21, Williams 14, Dubljevic 8

EFES: Micic 16, Anderson 16, Larkin 13

