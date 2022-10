Paolo Banchero e gli Orlando Magic questa notte hanno giocato in casa dei Cleveland Cavaliers. L’italiano ha vinto con il punteggio finale di 114 a 108 e il nativo di Seattle ne ha messi 17, con 5 rimbalzi e 2 assist in quasi 27 minuti in campo.

Banchero ha chiuso tirando con il 50% dal campo, 6/12 dal parquet, con 1 su 3 from downtown. Buonissimi numeri per uno che non ha nemmeno giocato un secondo durante la regular season NBA.