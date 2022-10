Una nottata agrodolce per Simone Fontecchio perché la sua Utah ha perso contro San Antonio ma lui non ha fatto per nulla male.

Il ragazzo ex Virtus Bologna e Olimpia Milano ha visto il parquet per 12 minuti spaccati e ha messo a segno 8 punti. La percentuale al tiro può sicuramente migliorare perché 3/7 dal campo e 2/5 da tre non sono numeri indimenticabili però tutto è migliorabile.

Gli Utah Jazz invece continuano a fare fatica e questa ennesima sconfitta è lì a dimostrarlo. Ricordiamo che probabilmente l’obiettivo stagionale della franchigia di Salt Lake City è tankare. Per questo motivo vedremo poche vittorie e tante sconfitte, come quella che ha visto protagonista Fontecchio e Utah contro San Antonio.

Lauri Markkanen continua a dimostrare di poter fare la differenza per i Jazz, mentre i top scorer di San Antonio sono stati Devin Vassell e Keldon Johnson con 24 e 22 punti a testa.

Stiamo a vedere come andrà la prima annata di Fontecchio in NBA. Venerdì notte Utah giocherà l’ultima gara di preseason contro Dallas, prima di iniziare ufficiale giovedì 20 ottobre alle 3 del mattino italiane contro i Denver Nuggets di Nikola Jokic.

