Presentati trailer e cast di “Winning Time”, la serie sui Lakers di Magic Johnson

I Los Angeles Lakers degli anni ’80 sono stati la prima vera “Dinastia” NBA, vincitori di cinque titoli tra il 1980 e il 1988. HBO sta producendo una serie televisiva, che andrà in onda su HBO Max a marzo 2022. La serie ripercorrerà le orme di quei Lakers nei quali giocavano Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar e Norm Dixon, tra gli altri, allenati da Pat Riley.

Nelle scorse ore è uscito il primo trailer della serie che ha anche presentato il cast per intero. Magic Johnson sarà interpretato da Quincy Isaiah, Solomon Hughes sarà Kareem Abdul-Jabbar, Jason Clarke vestirà i panni di Jerry West, Jason Segel sarà Paul Westhead, John Reilly invece l’owner Jerry Buss, mentre DeVaughn Nixon interpreterà suo padre Norm.

La serie si intitolerà “Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty” e si baserà sul libro “Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s” di Jeff Pearlman.