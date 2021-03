Presentato il logo dell’All Star Game 2022

Mandato in archivio il discusso All Star Game di Atlanta, la NBA ha puntato subito il mirino sulla gara delle stelle del prossimo anno che si svolgerà a Cleveland, nella speranza che sia un’edizione radicalmente diversa, contraddistinta dal consueto clima di festa.

The NBA All-Star Cleveland 2022 Logos were developed in-house by our Cavs design team at the creative direction of @DanielArsham in collaboration with the @NBA. pic.twitter.com/soA0mWyjVh

— Cleveland Cavaliers (@cavs) March 8, 2021