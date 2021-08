Presentazione di Westbrook: il titolo nba, Kobe e il fit con LeBron

Russell Westbrook è stato presentato come nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers.

Visibilmente emozionato, Westbrook, che giocherà anche a LA con il numero zero, ha risposto a tutte le domande poste dai giornalisti. Al suo fianco, per tutta la durata della conferenza, erano presente l’head coach dei Lakers, Frank Vogel, e Rob Pelinka, l’attuale general manager.

Westbrook ha dichiarato di aver realizzato un sogno:

Per un ragazzo di L.A. come me, che da piccolo andava a vedere la parata per le strade della città dopo ogni titolo, che saltava scuola per provare a entrare a un allenamento, un tifoso di questa squadra da sempre e uno che qui ci è nato e cresciuto, essere un Lakers vuol dire la chiusura di un cerchio.