Prestazione corale fantastica del Fenerbahce che batte il CSKA a domicilio

CSKA MOSCA 82 – 91 FENERBAHCE BEKO ISTANBUL

(21-25 / 23-24 / 18-20 / 20-22)

Inizio con mani caldissime da entrambe le parti: il trio Shengelia, Hackett e Kurbanov trascinano il CSKA, mentre il Fener si appoggia ad un super Devin Booker che segna 10 dei primi 16 senza errori dal campo, a cui vanno aggiunti i 6 di Marial Shayok (14-14 dopo 5′). Mini allungo del Fener che sfrutta due giri a vuoto dell’attacco del CSKA per portarsi sul +6 grazie a Vesely. Appena entrato Clyburn ne segna 5 in fila per far tornare a segnare i russi, ma dall’altra parte ci pensa ancora Vesely a inventare per Polonara che da 3 tiene i turchi avanti. Il primo quarto si chiude con le squadre a contatto 21-25, con gli ospiti che tirano con il 90% da 2 e 67% da 3.

Break in apertura di quarto della squadra di Djordjevic: parziale di 0-6 targato Polonara e De Colo (21-31). Dopo il timeout obbligato chiesto da Itoudis è assolo CSKA: Shengelia ne fa 5, Clyburn 4, Hackett segna la prima tripla della sua serata e con l’1/2 dai liberi di Shved è 34-33 a metà secondo quarto. Le triple di Guduric e Vesely sono ossigeno puro per i turchi che confermano le buone percentuali da dietro l’arco e scappano ancora sul +9, sfruttando anche la brutta difesa dei padroni di casa. Daniel Hackett striglia i suoi e guida la rimonta prima della sirena: segna due volte da tre e trova in angolo Voigtmann per la tripla del -2. Dopo i liberi di De Colo si va a riposo sul 44-49.

Alla ripresa delle operazioni il Fenerbahce dimostra di non essersi raffreddato: 8 in fila di Guduric, a cui si aggiungono i canestri di Polonara e Shayok (53-64). A togliere le castagne dal fuoco per il CSKA ci prova sempre il solito Will Clyburn e Alexey Shved, fin ora opaco, ma la tripla di Henry ricaccia i russi sotto di 9. Sul finale del quarto il CSKA allunga la difesa e prova a rientrare nuovamente in partita grazie, ancora una volta, a Clyburn e Shved. Dopo 30 minuti il Fener è ancora avanti 62-69.

Gli uomini di Djordjevic provano a dare lo strappo decisivo all’incontro con i cinque punti in fila di Nando De Colo, ma ancora una volta Daniel Hackett e Will Clyburn, che arriva a quota 21, prendono in mano l’attacco e riducono il margine a soli 5 punti. Jan Vesely ne segna quattro in fila, ma la bomba di Shved e la clamorosa tripla di Clyburn fanno 75-79 a tre minuti dalla fine. Il ritmo si alza e, complice anche il momento topico della partita, le percentuali si abbassano. Ai liberi di Guduric risponde Voigtmann da dietro l’arco e a 90 secondi dalla fine a separare le due squadre c’è un solo possesso. A decidere l’incontro non può essere che l’ex di serata Nando De Colo che inventa due triple nei due attacchi decisivi della partita, mentre il CSKA non trova la via del canestro se non per due liberi di Bolomboy. Il Fener scaccia i fantasmi delle sconfitte all’ultimo minuto, il CSKA perde la quarta gara in una settimana: alla Megasport Arena di Mosca finisce 82-91.

I MIGLIORI

CSKA Mosca: Will Clyburn 26 (9 reb); Daniel Hackett 15 (5 ast); Tornike Shengelia 10

Fenerbahce: Jan Vesely 17 (7 reb); Devin Booker 13; Nando De Colo 18; Marial Shayok 12; Marko Guduric 13