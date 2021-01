Prestazione dominante del rookie Maxey ma ai Sixers decimati non basta: vincono i Nuggets

Con i Philadelphia 76ers costretti a ruotare in 7 per i vari infortuni e giocatori fermati dai protocolli anti-Covid, il protagonista della gara contro i Denver Nuggets è stato il rookie Tyrese Maxey, autore di 39 punti alla sua prima partita in quintetto, ovviamente career-high.

La prestazione di Maxey non è bastata ai Sixers per vincere: la partita è andata ai Nuggets per 115-103, con Nikola Jokic che ha sfiorato la tripla-doppia con 15 punti, 9 rimbalzi e 12 assist.

Tyrese Maxey left it all on the court for the undermanned 76ers today 👏 ∙ 39 Pts

∙ 7 Reb

∙ 6 Ast

∙ 2 Stl

∙ 44 minutes pic.twitter.com/pehO1Dhsv1 — ESPN (@espn) January 9, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.