Presto tutte le star NBA non vaccinate non potranno giocare a New York

Le rigide leggi sulla vaccinazione a New York City potrebbero essere potenzialmente più severe. E questa è una cattiva notizia per i giocatori NBA non vaccinati in questo momento.

Attualmente, le leggi di New York impongono che i dipendenti di New York debbano essere vaccinati per entrare nei loro locali. Ciò include le squadre NBA di New York, i Knicks e i Brooklyn Nets. Tuttavia, se questo nuovo disegno di legge del senatore di New York, Brad Hoylman, passerà, altre star NBA di altre squadre non potranno giocare nella Grande Mela, come riportato da Gothamist:

“Questa settimana Hoylman ha presentato un disegno di legge che colmerebbe la scappatoia e richiederebbe che tutti gli artisti, gli atleti e il loro personale di supporto siano vaccinati indipendentemente da dove vivono”.

Tuttavia, come con la maggior parte delle altre leggi, ci vorrà un po’ di tempo prima che diventi una legge che interesserà i giocatori NBA.

“Qualsiasi azione sul disegno di legge è probabilmente lontana. Hoylman sta ancora cercando un co-sponsor nell’Assemblea ed è improbabile che il legislatore statale ritorni ad Albany prima dell’inizio della prossima sessione di gennaio”.

Vediamo come si evolverà questa situazione ma di certo complicherebbe – e di molto – la situazione per le star NBA.

