Prevedere New Orleans ai playoff NBA sarebbe stato quasi impossibile

I New Orleans Pelicans si sono ufficialmente qualificati ai playoff NBA. Nonostante Zion Williamson non abbia giocato un secondo in questa stagione, sono tornati alla postseason per la prima volta dal 2018.

Nessuno pensava che i Pelicans sarebbero stati qui dato il prolungato infortunio al piede di Williamson. Quando hanno sacrificato una scelta del primo round e altro per CJ McCollum, sembrava una mossa incredibilmente audace che non avrebbe pagato fino al ritorno di Williamson. Ma invece ha dato i suoi frutti in questa stagione. I Pels hanno dovuto superare molte difficoltà e peripezie per arrivare fin qui, incluso il loro terribile inizio di stagione.

New Orleans è diventata una delle quattro squadre a vincere una o meno partite nelle prime 13 partite della stagione e approdare comunque ai playoff. Per coincidenza, l’ultima squadra a farlo è quella con cui giocano al primo turno, i Phoenix Suns.

The Pelicans started 1-12 on the season and made the playoffs. They are the 4th team to start 1-12 or 0-13 in a season and reach the playoffs, joining the 1996-97 Suns, 1984-85 Cavaliers and 1967-68 Bulls pic.twitter.com/onUNCLHn4L — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 16, 2022

Sebbene i Suns siano forse la migliore squadra del campionato al momento, i Pelicans possono essere comunque una mina vagante davvero molto interessante. L’aggiunta di Zion Williamson alla squadra li renderà una squadra ancora più formidabile a partire dalla prossima stagione, sempre se il fenomeno ex Duke tornerà in campo.

Per il momento grandi complimenti ai Pels che sono riusciti a tornare alla postseason dopo 4 stagioni di assenza a causa di un rebuilding deciso dopo l’addio di Anthony Davis. Non era scontato, soprattutto nella Western Conference.

