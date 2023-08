Preview Gruppo A della FIBA: l’Italia è favorita, ma chi arriverà 2a?

Il Gruppo A della FIBA Basketball World Cup 2023 offre alcune dinamiche intriganti, in quanto comprende una delle principali favorite (l’Italia) e una squadra che potrebbe insidiare alcuni nomi più importanti (la Repubblica Dominicana), per non parlare di uno dei padroni di casa dell’evento (le Filippine) e di una nazione africana in transizione (l’Angola).

Con solo due squadre che passano al secondo turno, sembra che la domanda per il Gruppo A sia chi si unirà all’Italia per avanzare.

La favorita – Italia

L’Italia si presenta alla FIBA World Cup 2023 come la favorita del Gruppo A, grazie a un forte mix di veterani e giovani talenti. Luigi Datome, Nicolò Melli, Achille Polonara, Giampaolo Ricci e Stefano Tonut giocano insieme da molti anni e sono stati affiancati da Simone Fontecchio e Marco Spissu, diventati veri e propri leader.

Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, invece, sembrano pronti a diventare la futura spina dorsale dell’Italia a partire da questa FIBA World Cup. La squadra gioca anche una difesa dura, stimolata dall’energico Gianmarco Pozzecco. La leadership dei veterani farà degli italiani la squadra da battere.

Inoltre, sono in piena forma, avendo vinto finora 7 partite di preparazione contro squadre del calibro di Turchia, Serbia, Grecia e Brasile.

Gli underdog – Angola

L’Angola è diventata da tempo una presenza fissa ai Mondiali, ma ha faticato a superare il primo turno. Questa volta le cose non saranno più facili, con un’Italia forte e una Repubblica Dominicana agguerrita, per non parlare delle Filippine, padroni di casa, che godono di un grande sostegno da parte del pubblico.

Un altro fattore importante è che gli africani hanno perso molti dei loro leader veterani delle passate Coppe del Mondo e Olimpiadi. Cinque giocatori di età pari o superiore a 33 anni hanno giocato per l’Angola all’ultima Coppa del Mondo e hanno disputato complessivamente 77 partite nel torneo nel corso della loro carriera. Come sarà possibile sostituire questa esperienza?

C’è poi il problema delle dimensioni per l’Angola nel ruolo di guardia, visto che Childe Dundao è alto solo 1,67 m e Gerson Domingos solo 1,78 m. La loro velocità e abilità saranno sufficienti a compensare questo svantaggio?

La partita decisiva – Repubblica Dominicana-Filippine

I tifosi cercheranno di dare una grande spinta alle Filippine, padrone di casa, nella loro partita d’apertura cruciale.

Le Filippine, padroni di casa, hanno grandi punti interrogativi intorno alla squadra, ma non hanno molto tempo per farsi strada nel torneo. La partita d’esordio, infatti, è quasi d’obbligo vincerla per le Gilas, che affronta la Repubblica Dominicana nella prima giornata della Coppa del Mondo. Il sostegno del pubblico della grande Arena delle Filippine potrebbe essere un fattore chiave in questa gare assolutamente da vincere

La domanda aperta – Che impatto avrà Karl-Anthony Towns sui dominicani?

La Repubblica Dominicana ha giocato l’ultimo decennio senza una delle stelle più importanti del Paese, ma Karl-Anthony Towns è finalmente tornato a far parte del roster della Nazione caraibica. La sua presenza offre al capo allenatore Nestor “Che” Garcia una vera e propria arma in più. Quanti giocatori alla Coppa del Mondo sono migliori di lui dal punto di vista offensivo?

Questa è una squadra che ha battuto due volte l’Argentina, seconda classificata ai Mondiali 2019, nelle qualificazioni alla FIBA Basketball World Cup 2023 Americas, quindi l’aggiunta di un talento come Towns non può che renderla molto, molto più forte.

Fonte: FIBA

