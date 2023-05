Prima scelta agli Spurs: festa grande a San Antonio per Victor Wembanyama

I San Antonio Spurs avranno la prima scelta assoluta al prossimo Draft. Saranno loro, dunque, ad accaparrarsi Victor Wembanyama.

Subito dopo l’estrazione si è scatenata la gioia dei tifosi degli Spurs, ma anche dei dirigenti, in primis del chairman Peter J. Holt che stava partecipando alla Lottery.

Non sono stati da meno i dipendenti degli Spurs, esplosi di gioia davanti alla tv.

A San Antonio è successo di tutto: scene di giubilo nei locali, dove la gente si è ritrovata per assistere in diretta alla Lottery, come se fosse una partita decisiva.

Ad esempio in questo pub gli avventori si sono scatenati, dato che i gestori avevano assicurato un giro di bevute gratis in caso gli Spurs avessero pescato la #1.

Roo Pub in San Antonio said it would cover everyone’s drinks if the Spurs secured the #1 NBA Draft pick.

The scene:

(via @RealTomPetrini)pic.twitter.com/9IJkZPRMD5

— Front Office Sports (@FOS) May 17, 2023