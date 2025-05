Prima scelta al Draft ai Dallas Mavericks: la reazione di LeBron James

Il destino a volte è davvero strano: a pochi mesi dalla cessione di Luka Doncic ai Los Angeles Lakers, da tantissimi considerata una scelta scellerata, ai Dallas Mavericks è stata ora data una seconda chance. I texani hanno vinto l’NBA Lottery con solo l’1.8% di probabilità, ottenendo la prima chiamata assoluta al Draft 2025 con la quale, salvo sorprese, prenderanno il talento Cooper Flagg. Immediatamente dopo la Lottery, su X non è mancata la reazione di LeBron James.

La superstar dei Lakers ha twittato numerose emoji che ridono per commentare la notizia della prima scelta ottenuta dai Mavs, dopo aver ceduto ai giallo-viola Doncic ed essere stato per questi sommersi di critiche.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — LeBron James (@KingJames) May 12, 2025

Subito si sono susseguite possibili interpretazioni della risata di James. C’è chi pensa che il King stia velatamente suggerendo che la NBA Lottery sia truccata, “rigged” come dicono gli americani, una teoria del complotto che in realtà è sempre circolata in queste circostanze. Ma magari la reazione di LeBron è dovuta semplicemente all’ironia della sorte, che in questo caso ha ricompensato i Mavs nonostante quello che a molti è sembrato un errore lo scorso febbraio.

In ogni caso sui social è subito comparsa un’intervista in cui, in passato, LeBron James suggeriva che la Lottery potesse essere truccata, citando gli esempi delle prime scelte di Chicago nel 2008 (per prendere Rose) e della sua stessa Cleveland nel 2014.