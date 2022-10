Classe ’96, nativa di Alatri (FR). Diplomata al Liceo Scientifico, si laurea in Lingue e Letterature Moderne e successivamente in Lingue e Letterature Europee e Americane presso l’Università Tor Vergata di Roma. Innamorata della pallacanestro in generale ed appassionata di basket europeo. Con BU dal luglio ’16.