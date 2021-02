Prima vittoria per la Trento di coach Molin: battuta Boulogne in rimonta nell’ultimo quarto

Aquila Basket Trento – Boulogne Metropolitans 67-57

(12-15, 21-13, 14-17, 20-12)

Dopo l’esonero di Nicola Brienza un paio di giorni fa, la Trento di coach Molin trova la seconda vittoria alle Top 16 di EuroCup contro Boulogne, finora ancora imbattuta in questa fase. Sono alla fine 4 i giocatori trentini in doppia cifra, guidati dai 15 punti di Luke Maye.

Trento che deve subito inseguire nel primo quarto, andando sotto 5-13 dopo pochi minuti: la coppia Brown-Michineau segna 9 di quei 13 punti, ma i bianconeri rimangono in partita e con due liberi di Toto Forray tornano a -1. I primi 10′ si concludono con Boulogne avanti 12-15. Un canestro di Williams, un recupero di Martin e conseguenti 2 punti di Mezzanotte permettono a Trento di portarsi in vantaggio all’inizio del secondo periodo, i padroni di casa raggiungono il +5 prima di farsi nuovamente raggiungere a quota 20. È però la Dolomiti Energia a mantenere le redini dell’incontro in questa frazione, tornando avanti e arrivando sul massimo vantaggio di +7 prima dell’ultimo canestro di Michineau che chiude il primo tempo sul 33-28.

Ancora Michineau segna la tripla del -3 all’inizio del secondo tempo. Trento strappa con un break di 8-0, portandosi sul +11, ma ancora una volta in pochi minuti Boulogne torna sotto e così anche il terzo periodo si conclude 47-45. Le triple di Brown e Pinault aprono l’ultimo quarto riportando Boulogne in vantaggio due volte, Trento pareggia ma arriva un altro canestro di Chikoko per il 53-55. È qui che arriva la risposta decisiva di Trento, che negli ultimi 5′ e mezzo concede solo 2 punti ai francesi, chiudendo la partita con un parziale di 14-2. La prima da head coach bianconero per Lele Molin è una vittoria 67-57.

Trento: Martin 2, Jovanovic NE, Pascolo NE, Conti NE, Browne 12, Forray 2, Sanders 8, Mezzanotte 2, Morgan 12, Williams 12, Ladurner 2, Maye 15.

Boulogne: Stoll 3, Konate 6, Michineau 11, Roos 3, Sako, Pinault 11, Goodwin 2, Brown 7, Chikoko 6, Ginat 8.

